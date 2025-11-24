ICONSPORT_277701_0122

L1 : L'OM place quatre joueurs dans l'équipe type

Ligue 124 nov. , 9:40
parCorentin Facy
L'équipe type de la 13e journée de Ligue 1
Gardien : Koffi (Angers)
Défenseurs : Weah (OM), Aït-Boudlal (Rennes), Mandi (Lille), Udol (Lens)
Milieux : Camara (Rennes), Sangaré (Lens), Mboup (Brest)
Attaquants : Greenwood (OM), Aubameyang (OM) et Giroud (Lille)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Mason Greenwood (OM)
Meilleur gardien : Geronimo Rulli (OM)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (RC Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Va falloir vous poser des questions sur le staff medicale surtout

PSG : Manchester City s'attaque à Doué, l'offre est colossale

A ce prix là vous avez sa photo dédicacée

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

venant d'un marseillais celle la elle fait rires

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

auxerre c'est 7 joueurs 2 fois moins

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

