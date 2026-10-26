Clément Turpin l’arbitre anti-OM, c’est prouvé

Lors du match entre l’Olympique de Marseille et Le Havre (4-3) dimanche, Clément Turpin s’est offert une statistique remarquée. L’arbitre de Ligue 1 est devenu l’officiel ayant sifflé le plus de penalties contre les Marseillais au XXIe siècle.

L’Olympique de Marseille s’est fait une grosse frayeur dimanche. Malgré les quatre buts d’avance avant l’heure de jeu, les hommes de Bruno Genesio ont trouvé le moyen de trembler jusqu’au coup de sifflet final. Les Marseillais sont passés totalement à côté de leur fin de match. Et ce n’est pas seulement à cause des jeunes pointés du doigt après la rencontre. Chez les cadres, Timothy Weah peut également s’en vouloir.

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Le capitaine olympien, qui a accroché l’attaquant havrais Rayan Fofana dans la surface, a lancé la remontée du HAC. L’international américain a obligé Clément Turpin à le sanctionner d’un penalty, quitte à s’offrir une statistique qui fait beaucoup parler. Ce dimanche, l’arbitre international est devenu l’officiel ayant sifflé le plus de penalties contre l’Olympique de Marseille au XXIe siècle (10). Il devance désormais son collègue Benoît Bastien qui a « seulement » sanctionné les Marseillais d’un penalty à neuf reprises.

Sans surprise, le chiffre incite certains détracteurs à le considérer comme un arbitre anti-OM. D’autant que Clément Turpin a étrangement oublié d’accorder un penalty au club phocéen malgré la faute évidente du gardien havrais Gauthier Gallon sur Himad Abdelli. L’homme au sifflet pourra toujours se défendre en rappelant ses décisions en fin de rencontre. A 4-3 en faveur des Marseillais, Clément Turpin s’est retrouvé face à deux situations de penalty pour Le Havre, dont la première où il a même été appelé par la VAR. Mais que ce soit pour la main de Tochukwu Nnadi ou celle de Neal Maupay, l’arbitre principal n’a pas jugé nécessaire de siffler et d’alimenter sa statistique.