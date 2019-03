L1 : Lille s'offre l'ASSE et largue l'OL au classement !

Dans : Ligue 1, LOSC, ASSE, OL.

Dans la course au podium, Lille a frappé un immense coup ce dimanche en battant Saint-Etienne (0-1), prenant ainsi sept points d'avance sur l'OL. Dans le bas du classement, Toulouse a enfoncé Guingamp (1-0) tandis que le SCO a accroché le nul à Montpellier (2-2).

Du côté de Saint-Etienne, c’était une grosse affiche qui se disputait sous le soleil entre les Verts et le LOSC. A la lutte avec Lyon pour la deuxième place, les Dogues dominaient la rencontre mais buttaient sur un immense Ruffier. Ce dernier ne pouvait néanmoins rien faire sur le festival de Nicolas Pépé, auteur d’un but magnifique en solo dans les derniers instants (88e, 0-1). En fin de match, Debuchy puis Khazri étaient exclus. Une fin de match catastrophique qui fait mal à Saint-Etienne dans la lutte à la quatrième place avec Marseille et Montpellier.

Le MHSC justement a connu une énorme désillusion ce dimanche. Opposés à Angers, les hommes de Michel der Zakarian ont pu compter sur l’efficacité de Delort, puis de Shkiri pour mener de deux buts. Une avance qui n'était pas définitive puisque Fulgini puis Bahoken marquait et égalisait ainsi dans le temps additionnel (2-2). Une bonne nouvelle pour les Verts et Marseille. Par ailleurs, dans la course pour le maintien, Toulouse a décroché une précieuse victoire face à Guingamp (1-0), grâce à un but marqué par Sanogo en début de match. L’EAG reste bon dernier, avec un point d’avance sur Caen avant le déplacement des Normands à Rennes.