L1 : Lille explose Bordeaux et colle une pression XXL sur l'OL et le PSG

Dans : Ligue 1.

En s'imposant à Bordeaux (0-3), Lille conforte sa première place au classement en attendant de savoir les résultats de Lyon et du PSG.

Christophe Galtier a beau s'en défendre, le LOSC a clairement une cadence de champion de France et ce n'est pas la performance de son équipe, ce mercredi au Matmut Atlantique qui va changer la donne. En effet dans un déplacement jamais simple chez les Girondins, Lille s'est encore une fois imposé loin de ses bases. Grâce à des buts de l'inévitable Yazici, de Weah et de David, les Nordistes ont confirmé qu'il fallait compter sur eux cette saison dans la course au titre de Ligue 1, tandis que pour Bordeaux, cette deuxième défaite de rang, après celle à Lyon, marque le retour dans le ventre mou.

Dans la course à une place européenne, Rennes connaît un nouveau coup d'arrêt, puisqu'après la défaite face à Lille, la formation bretonne s'est contentée du point du nul contre Lorient (1-1). Pour les Merlus, ce résultat au Roazhon Park permet de sortir de la zone rouge au détriment de Nantes, qui jouera plus tard à Geoffroy-Guichard.

Autre équipe qui s'était rapprochée des places européennes, le FC Metz a signé un nul (1-1) contre Montpellier, qui met un terme à une série de trois défaites de rang. Dans le milieu du classement, Angers et Reims se sont quittés bons amis (0-0). De son côté, Strasbourg, qui menait 2-0 contre une équipe de Brest dans le dur, a cédé en fin de match, les Bretons ayant réussi à ramener le nul (2-2) de la Meinau avec une égalisation à l'ultime seconde.