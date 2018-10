L1 : Lille et Montpellier tiennent la cadence, Monaco toujours au ralenti

Dans : Ligue 1, LOSC, Monaco, MHSC.

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Angers, Lille et Montpellier ont montré qu'ils avaient du répondant. Le LOSC s'est en effet imposé 1-0 contre Caen, mais cela représente mal l'énorme domination lilloise, les Nordistes étant privés d'un but valable et touchant deux fois les poteaux normands. Lille reste le dauphin du PSG, tandis que Montpellier revient sur le podium au bénéfice de sa probante victoire (0-3) à Toulouse.

Pour ses grands débuts à Louis II, face à Dijon, Thierry Henry a vu Monaco se contenter du point du nul (2-2), Glik évitant le pire en égalisant en fin de match. Et s'il n'y a pas d'effet Henry à Monaco, il y a un effet coach Vahid à Nantes, les Canaris s'étant imposés en déplacement à Amiens (1-2) avec un nouveau but de Sala.

Enfin, Guingamp n'a fait qu'un nul contre Strasbourg (1-1), un résultat qui n'arrange pas les affaires de l'EAG toujours dernier de Ligue 1 malgré une série cinq matches sans défaite.