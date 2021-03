L1 : Lille et le PSG répondent à Lyon, Monaco craque

Dans : Ligue 1.

Le PSG et Lille se sont imposés contre Bordeaux et l'OM, mais Monaco est tombé à Strasbourg et lâche des points précieux.

Après la victoire de Lyon contre Rennes (1-0), le PSG et Lille ont été à la hauteur dans l'incroyable bataille qui se joue actuellement pour le titre de champion de France. Privé de Neymar et Mbappé, Paris s'est contenté d'une courte victoire à Bordeaux (0-1), mais reste dans la course. Lille a longtemps eu du mal à trouver la faille, mais grâce à un doublé de David en toute fin de rencontre, Mandanda n'étant pas irréprochable, le LOSC s'est imposé et garde les commandes du championnat. Des 4 équipes à la lutte en haut du classement, c'est l'AS Monaco qui a fait la mauvaise opération en s'inclinant dans les dernières secondes à Strasbourg (1-0).

Dans les autres rencontres de la soirée, Montpellier et Lorient se sont neutralisés (1-1), tandis que Nantes est tombé dans les ultimes minutes face à Reims (1-2). Une défaite qui laisse les Canaris en position de relégable.