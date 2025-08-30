L1 ‍: Lille colle une monstrueuse gifle à Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En déplacement à Lorient, le LOSC a attendu 45 minutes avant de finalement faire exploser le club breton (7-1), avec notamment un doublé de Fernandez-Pardo.

Dans un climat vivifiant, Lorient et Lille ont attendu la deuxième période pour enfin offrir un spectacle digne de ce nom en l'absence Giroud, qui s'est blessé juste avant la rencontre. Mais c'est Perraud, qui ouvrait le score pour le LOSC (0-1, 46e) avant une séquence assez folle. Car sur un débordement lorientais, l'arbitre accordait un penalty pour Lorient suite à une main dans la surface. Mais la VAR signalait un hors-jeu, annulant par la même occasion le penalty. Et sur la relance du jeu, Fernandez-Pardo doublait le score (0-2, 53e).

Même si Lorient réduisait le score, sur un nouveau penalty raté par Soumano, mais repris victorieusement par Tosin (1-2, 64e), les Merlus allaient prendre la foudre. Fernandez-Pardo (77e), Igamane (81e et 90e+3), Haraldsson (87e) et Saharoui (90e+5) corsait l’addition avec un score finale de 7 à 1 pour le LOSC. Un carton obtenu sans Olivier Giroud. Tout le monde est prévenu, le LOSC a une vraie puissance de feu cette saison, tandid que du côté de Lorient, la défense a montré de graves signes de fébrilité.

C'est la première fois qu'une équipe marque sept buts en une seule période depuis le 7-0 mis par l'OL à l'OM en 1997.