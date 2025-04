L1 ‍: Lille, Brest, Monaco, ces clubs qu'Al-Khelaïfi admire

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Nasser Al-Khelaïfi fait beaucoup parler de lui en France pour sa double casquette PSG-BeIN Sports. Le dirigeant qatari sait qu'il ne fait pas l'unanimité mais souhaite néanmoins se battre pour les clubs français.

Le PSG est encore en course pour gagner deux trophées en cette fin de saison : La Ligue des champions et la Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique sont plus concentrés que jamais sur leurs objectifs. C'est aussi le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui rêve d'un sacre européen du PSG. L'homme fort du club de la capitale doit également gérer la question des droits tv en tant que président de beIN MEDIA GROUP. Mais il ne veut apparemment plus se froisser avec certains présidents français, souhaitant même jouer la carte de l'apaisement.

Al-Khelaïfi veut faire la paix

Ce lundi lors du bureau de la LFP, Nasser Al-Khelaïfi s'est notamment exprimé sur un ton calme et apaisé d'après RMC. Le Qatari veut avant tout « un plan financier solide pour les clubs dans les discussions sur les droits TV, toujours dans le flou sur le dossier DAZN ». NAK milite aussi pour des revenus minimum garantis pour tous les clubs, notamment ceux aux petits budgets. Dans des propos relayés par le média français, le président du PSG a d'ailleurs indiqué : « Je suis président du PSG mais franchement je suis très fier de nos clubs français. Nous sommes un des meilleurs championnats d’Europe aujourd’hui. Lille a battu l’Atletico, le Real. Monaco a battu Barcelone. Brest a été magnifique. Mais aujourd’hui personne ne parle de ces performances. Personne ne les met en valeur. On parle systématiquement de crise mais on a besoin d’insister sur la valeur de notre championnat. L’ensemble des clubs doit travailler pour grandir encore plus ». A noter que Nasser Al-Khelaïfi voit la récente arrivée de Nicolas de Tavernost à LFP Media comme une nouvelle plutôt bonne. Un projet de chaine de la Ligue ne sera pas écarté par NAK, mais qui veut surtout qu’il soit viable économiquement.