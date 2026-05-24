L1 : Les trois nommés pour le trophée de joueur d'avril

OL : Afonso Moreira vendu cet été, Lyon s'y prépare

Au fait Foot01 !... l'OL n'est pas en difficulté financière au point de vendre ses meilleurs joueurs. ^^ En effet... l'OL vient de passer devant la DNCG sans aucun problème. Par contre... il a bien été dit à la DNCG... que l'OL ne serait pas passé si c'était John Textor qui avait présenté ce même dossier. Ben ouais... cela s'appelle "l'effet Nasser" ! Mdr