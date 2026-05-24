L1 : Les trois nommés pour le trophée de joueur d'avril

Si ça peut éviter ensuite aux mastre comme toi d'être carté quelque part .. cest pas plus mal
Oh tu sais... un contrat... ça peut se faire reconduire. ^^
Et risquer des retards de salaires
Non il est plus sous contrat,
Au fait Foot01 !... l'OL n'est pas en difficulté financière au point de vendre ses meilleurs joueurs. ^^ En effet... l'OL vient de passer devant la DNCG sans aucun problème. Par contre... il a bien été dit à la DNCG... que l'OL ne serait pas passé si c'était John Textor qui avait présenté ce même dossier. Ben ouais... cela s'appelle "l'effet Nasser" ! Mdr
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Dernière ligne droite en @Ligue1 et trois joueurs ont choisi le bon moment pour briller ✨ Valentín Barco 🔵⚪️ Matías Fernández-Pardo 🔴 Estéban Lepaul 🔴⚫️ Ils sont nommés pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆 Votez pour votre favori sur : tropheesunfp.com 🗳️