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Matias Fernandez-Pardo (LOSC)

L1 : Les trois nommés pour le trophée de joueur d'avril

Ligue 124 mai , 11:31
parMehdi Lunay
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Même si la saison est terminée, le trophée de joueur du mois en Ligue 1 est encore remis. L'UNFP a annoncé les trois nommés pour le mois d'avril. Il s'agit du Rennais Estéban Lepaul, du Strasbourgeois Valentin Barco et du Lillois Matias Fernandez-Pardo.
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Derniers commentaires

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Si ça peut éviter ensuite aux mastre comme toi d'être carté quelque part .. cest pas plus mal

Lens : Pierre Sage refuse le poste à l'OM

Oh tu sais... un contrat... ça peut se faire reconduire. ^^

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Et risquer des retards de salaires

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Non il est plus sous contrat,

OL : Afonso Moreira vendu cet été, Lyon s'y prépare

Au fait Foot01 !... l'OL n'est pas en difficulté financière au point de vendre ses meilleurs joueurs. ^^ En effet... l'OL vient de passer devant la DNCG sans aucun problème. Par contre... il a bien été dit à la DNCG... que l'OL ne serait pas passé si c'était John Textor qui avait présenté ce même dossier. Ben ouais... cela s'appelle "l'effet Nasser" ! Mdr

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