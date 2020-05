L1 : Les joueurs sont choqués, Koscielny pousse un coup de gueule !

Dans : Ligue 1.

Affectés par les critiques récurrentes, les joueurs de Ligue 1 veulent profiter de la crise sanitaire pour changer certaines habitudes.

Cette période de crise le confirme, l’opinion publique ne rate jamais l’occasion de s’en prendre aux footeux. Quand certains leur reprochent leur peur de reprendre la compétition, d’autres critiquent leurs réticences dans les négociations de baisse des salaires avec leurs clubs respectifs. C’est pourquoi Laurent Koscielny a tenu à pousser un coup de gueule. Dans un entretien accordé au Figaro, le défenseur central des Girondins a en effet réclamé du changement dans le traitement accordé aux joueurs.

« Il faut un autre regard sur les footballeurs et avoir confiance en nous aussi pour construire le football de demain, a défendu l’ancien Gunner d’Arsenal. On sait ce qui est bon pour notre sport. Cette crise a mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements, nous sommes prêts à apporter notre pierre à l’édifice, mais, pour cela, il faut nous considérer différemment. » Et éviter certains termes jugés dévalorisants.

Koscielny réclame du respect

« Entendre parler des joueurs ayant un "bon rapport qualité-prix" comme de "bonnes affaires" est inacceptable. Ces propos nous choquent tous. Nous ne sommes pas des marchandises ! C’est un triste reflet pour la jeunesse. On a tellement plus à leur apporter, avec nos sacrifices, notre parcours, nos valeurs de solidarité, nos remises en question. Nous transmettons la force de croire en ses rêves », s’est plaint le Bordelais, agacé par l'image donnée aux acteurs du ballon rond.