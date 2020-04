L1 : Les joueurs ne baissent pas leur salaire, Pierre Ménès les comprend

Dans : Ligue 1.

Que ce soit au PSG ou à l’OM par exemple, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé pour une baisse des salaires en cette période de crise sans précédent pour le foot français.

En l’absence de matchs, les recettes des clubs ont beaucoup baissé. Pour compenser ces pertes, plusieurs clubs de Ligue 1 ont conclu des accords avec leurs joueurs pour une baisse temporaire des salaires. Mais ce n’est pas le cas partout et cela fait bien évidemment réagir massivement. Toutefois, Pierre Ménès a refusé de critiquer les joueurs n’ayant pas accepté de baisser leurs salaires pendant la crise. Car pour le consultant de Canal Plus, de nombreux joueurs professionnels profitent de cette période pour effectuer de nombreux dons envers les hôpitaux ou les associations pour les plus démunis. Et cela vaut tout autant qu’une baisse de salaire…

« Tout ce que je souhaite, c’est que la Ligue 1 reprenne. J’ai dans l’idée que même un Toulouse-Amiens à huis clos sur Canal, ça ferait du monde. Parce que je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent qu’ils n’en peuvent plus sans foot. C’est aussi un paramètre à prendre en compte. Ma réaction concernant les joueurs qui ne veulent pas baisser leur salaire ? Je ne me permettrais pas d’avoir d’avis là-dessus parce que c’est un choix personnel. Je pense que certains joueurs n’ont pas baissé leur salaire ont fait des dons et ont fait beaucoup de choses. C’est aux clubs de baisser les salaires s’ils le veulent. Les joueurs s’adaptent simplement aux décisions des clubs » a confié, peu avant le discours du Premier Ministre Edouard Philippe, Pierre Ménès, refusant de juger et de critiquer les joueurs de Ligue 1 n’ayant pas encore trouvé d’accord avec leur club au sujet d’une baisse des salaires. Voilà une prise de position qui sera appréciée au sein des joueurs, pas toujours an accord avec Pierre Ménès dernièrement.