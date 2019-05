L1 : Les écharpes de l'OM interdites à Strasbourg vendredi

Dans : Ligue 1, OM, RCSA.

Le match à Strasbourg représente l’un des derniers espoirs de l’Olympique de Marseille de rester dans la course à l’Europe. Il se disputera sans les supporters provençaux, qui font l’objet d’une interdiction de déplacement publié par la préfecture du Bas-Rhin. « Afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public liés à cette rencontre sportive, le déplacement de personnes se prévalant de la qualité de supporters marseillais sera interdit par arrêté du ministre de l’Intérieur », a fait savoir l’instance, qui interdit également à toute personne avec des signes distinctifs de l’OM de trainer près du stade, de la gare ou du centre-ville dans la journée de vendredi. L’accès au stade pourra être refusé aux personnes portant ainsi une écharpe, casquette ou maillot de l’OM. Des décisions déjà prises par le passé, et qui donnent lieu à des scènes souvent bien désolantes au moment d’entrer dans le stade, où les sympathisants du club en question doivent se dévêtir pour être "digne" d'entrer dans l'enceinte.