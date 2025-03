L1 ‍: Les droits TV s’écroulent, le PSG jugé coupable

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le montant total des droits TV de la Ligue 1 n’a jamais été aussi bas et pour Gérard Piqué, fondateur de la Kings League, la surdomination du PSG et le manque de suspense en sont responsables.

A l’heure où sa Kings League arrive en France en avril, Gérard Piqué a accordé une interview au journal L’Equipe. Au-delà d’évoquer sa compétition, diffusée gratuitement sur M6 et sur les réseaux sociaux, l’ancien défenseur du FC Barcelone devenu businessman a tenté de trouver une explication à la baisse drastique des droits TV en Ligue 1 ces dernières années. A ses yeux, il n’y a pas besoin de chercher loin pour trouver la raison de cette brutale diminution. La surdomination du Paris Saint-Germain et le manque cruel de suspense pour le titre de champion de France justifient totalement ce phénomène selon lui.

« De l'extérieur, on constate que le PSG domine chaque année un peu plus le Championnat. Cela n'aide pas. Le public aime quand il y a de la compétition. Cela renforce l'intérêt des téléspectateurs et donc des chaînes. La Ligue 1 a aussi beaucoup souffert de l'échec de Mediapro » estime l’ancien défenseur de la sélection espagnole, avant de poursuivre à ce sujet dans les colonnes du quotidien national.

Le foot payant voué à disparaître ?

« La troisième explication, selon moi, c'est le modèle de pay-per-view qui est voué à disparaître, à cause du piratage de plus en plus important » a conclu par ailleurs Gérard Piqué, convaincu qu’à l’avenir, le football devra se renouveler avec un modèle de diffusion gratuite, via des chaînes accessibles à tous ou sur les réseaux sociaux. C’est en tout cas sur ce modèle que l’ex-défenseur du FC Barcelone souhaite s’appuyer pour faire de la Kings League un évènement populaire et accessible à tout le monde. De quoi donner des idées aux présidents de Ligue 1, à l’heure où l’incertitude n’a jamais été aussi grande concernant l’avenir des droits TV du football français.