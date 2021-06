L1 : Les calendriers de Ligue 1 dévoilés

Dans : Ligue 1.

A l’heure où les clubs vont bientôt reprendre le chemin de l’entrainement, la LFP a dévoilé le calendrier du futur championnat de Ligue 1. La 1ère journée de la saison 2021-2022 aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 2021. Et cela débutera avec aucune grosse affiche d’entrée de jeu. Le PSG se rendra à Troyes, Lyon recevra Brest, Lille ira à Metz, Rennes recevra Lens et Marseille ira à Montpellier. A noter que les 10 plus grosses affiches prises par Amazon sont déjà connues, il s’agit des matchs suivants.

OM-PSG (24 octobre)

PSG-OM (17 avril)

PSG-OL (19 septembre)

OL-PSG (9 janvier)

Lille-PSG (6 février)

PSG-Monaco (12 décembre)

OL-OM (21 novembre)

OM-OL (1er mai)

Saint-Etienne-OL (3 octobre)

OM-Nice (20 mars)

Les deux derbys sont programmés à la 6ème journée pour #RCLLOSC et à la 32ème journée pour #LOSCRCL.

Le calendrier complet de la saison



Le calendrier complet de la saison

Voici le calendrier des matchs du #PSG

1ère journée contre Troyes le 8 Aaout.

1ère journée contre Troyes le 8 Aaout. Minimum 3-0, pour Paris!

Le calendrier des Verts pour cette saison ! L'OL vient de le Chaudron début octobre, retour au Parc OL fin janvier ! Premier match à domicile face à Lorient, dernière journée à l'extérieur à Nantes. Sur le papier, c'est assez équilibré !