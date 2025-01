17e journée de Ligue 1

Stade Océane du Havre

Lens bat Le Havre : 2 buts à 1

But pour Le Havre : André Ayew (8e)

Buts pour le RC Lens : Goduine Koyalipou (28e) et Deiver Machado (77e)

79' (1-2)



⚽️ 𝐋𝐄 𝐁𝐔𝐓 𝐋𝐄𝐍𝐒𝐎𝐈𝐒 !!! Alerté par M'Bala Nzola dans le couloir droit, Przemyslaw Frankowski centre au second poteau vers Deiver Machado qui marque d'un coup de tête rageur ! Les Sang et Or prennent les commandes ! 👊#HACRCL pic.twitter.com/368rpBF5QR