L1 : Lens se joue du piège troyen et devient leader !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 7e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Troyes 1-0

But : Danso (39e)

Encore solide et créatif offensivement, Lens poursuit sa marche en avant avec un succès 1-0 face à Troyes. Toujours invaincus, les Sang et Or prennent la tête de la Ligue 1 avec ce cinquième succès en sept matches.

Très séduisant depuis le début de saison, le RC Lens voulait ne faire qu'une bouchée de l'ESTAC. Vainqueurs à Monaco notamment, les Troyens n'étaient pas aussi costauds sur la pelouse de Bollaert. Les Sang et Or étaient très dominateurs face à une équipe troyenne défensive. Openda lançait les hostilités avec une belle reprise sur le poteau de Gallon (6e). Trop imprécis en contre, Troyes subissait de plus en plus le jeu lensois. Le couperet tombait en fin de première période. Frankowski déposait son coup-franc sur la tête de Danso qui ouvrait le score. Le but de l'Autrichien venait récompenser une entame quasi parfaite, marquée néanmoins par la sortie sur blessure de Gradit.

⏯️ Première période cadenassée dans laquelle les Sang et Or sont parvenus à faire sauter le verrou sur coup de pied arrêté. Face à des Troyens bien armés défensivement, ils multiplient les opportunités pour faire la différence.@RCLens 1⃣-0⃣ @estac_officiel#RCLESTAC pic.twitter.com/yqlKqIIhkp — Racing Club de Lens (@RCLens) September 9, 2022

Après le repos, Lens était toujours maître du ballon mais le Racing devait compter sur la rébellion auboise. Mama Baldé venait solliciter Brice Samba, auteur d'un arrêt peu évident sur sa ligne (59e). Lens savait qu'un deuxième but était plus que souhaitable. Sotoca se mettait au travail. Il reprenait de la tête un bon centre de Pereira Da Costa mais la barre passait par là (68e). Il retentait sa chance, bien lancée par Fofana, mais sa frappe passait au ras du poteau de Gallon (78e). La fin de match était stressante pour les fans artésiens, à cause de l'inefficacité des leurs et des contres troyens. Ceux-ci étaient bien gérés par la défense et surtout Brice Samba. L'ancien portier marseillais était impeccable pour assurer les trois points de la victoire. Des unités qui permettent à Lens d'atteindre le chiffre de 17 et ainsi prendre provisoirement la tête du championnat.