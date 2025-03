L1 ‍: Lens poursuit sa remontée vers l'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Rennes 1-0

But : Said (47e)

Après son succès heureux à Marseille, Lens voulait enchaîner devant son public. Rennes venait à Bollaert avec sa colonie d'anciens...lensois. Des recrues nullement impressionnées par Bollaert et cela se voyait. Les Bretons se créaient plusieurs possibilités dangereuses en première période et marquaient même via Kalimuendo (36e). Néanmoins, la VAR refusait cette réalisation pour une main de l'ancien attaquant lensois. Bousculé en fin de premier acte, Lens répondait de la meilleure manière possible après le repos. Said reprenait un corner de la tête pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, il était proche du doublé mais un léger hors-jeu était signalé.

Le match était ensuite équilibré avec des occasions des deux côtés. Les deux gardiens Ryan (Lens) et Samba (Rennes) brillaient. Un peu maladroit dans le dernier geste, Rennes n'arrivait pas à égaliser et concédait un succès rageant 1-0. De quoi laisser Lens (8e, 39 points) dans la course à l'Europe. 10 points derrière, Rennes reste englué dans le ventre mou à la 12e place.