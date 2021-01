L1 : Lens plonge Marseille dans la crise !

Dans : Ligue 1, OM, Lens.

9e journée de Ligue 1

Vélodrome

Lens bat Marseille : 1 à 0

But : Banza (59e) pour le RC Lens

L'OM s'est incliné pour la deuxième fois consécutive au Vélodrome ce mercredi soir contre Lens. Marseille a rendu une copie indigne et ne peut plus se cacher.

Placés au pied du mur par Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas après la défaite contre Nîmes, les joueurs de l'OM avaient visiblement tout oublié du coup de gueule de samedi dernier. Car face à une formation lensoise prudente, mais bien organisée, la première période marseillaise était totalement anonyme, avec un seul tir tenté en 45 minutes, preuve du naufrage total de Thauvin et ses coéquipiers. Et après la pause, Lens comprenait qu'il y avait quelque chose à faire face à un Olympique de Marseille aussi pathétique. Les Nordistes prenaient l'initiative du jeu et ouvraient logiquement le score par Banza (0-1, 59e).

L'OM n'était pas en mesure de réagir et c'est même les visiteurs qui dominaient clairement la rencontre, il fallait attendre la 85e minute pour voir le premier tir cadré des joueurs phocéens. Bien évidemment, Marseille tentait bien de marquer dans les derniers instants, sa spécialité depuis le début de saison, mais n'y parvenait pas, cédant des points précieux dans la course au podium. Et c'est désormais une évidence, l'OM est en crise et les supporters ne se contenteront pas d'un banal coup de gueule.