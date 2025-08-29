L1 ‍: Lens et Thauvin punissent Brest

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

3e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Brest 3-1

Buts : Thauvin (60e sur pen.), Guilavogui (78e), Thomasson (90e+2) pour Lens ; Baldé (24e) pour Brest

Exclusion : Majecki (55e) pour Brest

Relancé par son succès au Havre, Lens enchaînait contre Brest. Néanmoins, ce n'était pas une partie de plaisir pour les Sang et Or. Dominateurs, ils se faisaient piéger par les Bretons. La défense lensoise était transpercée par le une-deux du duo Doumbia-Baldé, conclu victorieusement par l'ancien lyonnais. La maladresse offensive des Lensois était criante. Solide en première période, Majecki plombait les Brestois. Il ratait une sortie et fauchait Rayan Fofana. Le gardien polonais était exclu et concédait un penalty. Thauvin le transformait pour égaliser et inscrire son premier but au Racing.

Lens poussait ensuite mais se heurtait au gardien remplaçant de Brest Coudert. Héroïque, ce dernier cédait finalement devant Guilavogui avant que Thomasson n'enfonce le clou dans les arrêts de jeu. 3-1, Lens remporte un deuxième succès de rang pour compter 6 points. Avec seulement un point, Brest est dans le dur et inquiète grandement.