L1 : Lens arrache un point miraculeux !

Champion en jouant seul contre tout un système corrompu 🤣🤣🤣
Lens champion..... c'est gogol13 qui l'a dit
Ces radins d'italiens le veulent sûrement en prêt gratuit avec prise en charge totale de son salaire par le PSG.
Lens prend 4 points miraculeux dans les arrêts de jeu des 2 derniers matchs
Et nous sommes nombreux a vouloir te garder avec nous la prochaine saison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🤯 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗥𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗔𝗗𝗘 Le @RCLens revient au score dans les derniers instants, un match complètement dingue ! #SB29RCL