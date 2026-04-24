L1 : Lens arrache un point miraculeux !

31e journée de Ligue 1

Stade Francis-le-Blé

Buts : Guindo (7e), Tousart (24e), Dina Ebimbe (42e) pour Brest ; Thauvin (60e), Sima (64e), Saint-Maximin (90e+4) pour Lens

Finaliste de la Coupe de France, Lens voulait aussi s'offrir une finale pour le titre en championnat. Avant de recevoir le PSG le 13 mai prochain, il fallait d'abord gagner à Brest. Malgré une équipe largement remaniée, le Racing démarrait fort en Bretagne. La frappe de Sima frôlait le poteau brestois (4e). Malheureusement, en face, Daouda Guindo était plus précis et envoyait un missile dans le petit filet de Risser. Supérieur dans le jeu à son adversaire, Lens était encore piégé derrière avec une tête victorieuse de Tousart puis une frappe de Dina Ebimbe après un travail précieux d'Ajorque.

Dos au mur au repos avec trois buts de retard, Lens faisait entrer les cadres comme Thauvin et l'effet était vite là. Après un poteau de Sima (57e), Thauvin relançait le match après une relance ratée de Coulibaly. Dans la foulée, Sima réglait la mire et faisait 3-2. L'égalisation lensoise semblait écrite. Saint-Maximin frappait le poteau d'une tentative lointaine avant une barre d'Edouard. Saint-Maximin allait chercher le 3-3 dans les arrêts de jeu pour offrir un point à Lens. Lens revient provisoirement à 3 unités du PSG, Brest passe 11e.