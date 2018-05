L1 : Le troisième de L1 directement qualifié pour la Ligue des champions !

Dans : Ligue 1, Ligue des Champions, OM, OL, Monaco.

Effet direct de la victoire de l'Atlético Madrid en finale de l'Europa League, le troisième du championnat de France sera directement qualifié pour la phase de poules de la prochaine édition de la Ligue des champions. Autrement dit, si l'OL bat Nice samedi soir, et même si Monaco gagne à Troyes, Lyon sera directement qualifié pour la Ligue des champions. Pour l'OM, il faut désormais compter sur un nul ou une défaite de Lyon face au Gym, et s'imposer contre Amiens pour décrocher le ticket pour la prestigieuse et rémunératrice C1.