L1 : Le TFC a un pied en L2, Nîmes remonte encore !

Dans : Ligue 1.

Avec seulement quatre matches pour ce samedi soir en Ligue 1, c'était surtout la bataille pour la relégation qui était d'actualité.

Et même si on n'a joué que la 25e journée de championnat, on connaît probablement le premier club qui descendra en Ligue 2 en fin de saison. Encore une fois battu à domicile, cette fois par Nice (0-2), Toulouse compte désormais 13 points de retard sur le 18e après une soirée cauchemardesque. Le TFC, réduit à neuf après deux expulsions, a raté le penalty de l'égalisation à la dernière minute avant de prendre un second but.

De son côté, Nîmes confirme sa forme étincelante en alignant une nouvelle victoire (1-0) face à une formation d'Angers qui de son côté enregistre une quatrième défaite de rang. Résultat, les Gardois sont désormais en dehors de la zone de relégation et reviennent à un point de l'ASSE.

A Bordeaux, les Girondins et Dijon se sont neutralisé (2-2), tandis que Nantes et Metz n'ont pas montré grand-chose (0-0).