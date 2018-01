L1 : Le PSG tremble, mais repart de Nantes avec l'essentiel

Dans : Ligue 1, FC Nantes, PSG.

Pour son match de reprise en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est difficilement venu à bout d'un FC Nantes volontaire (0-1), grâce à un but d'Angel Di Maria.

Suite aux matchs nuls de Monaco et de l'OL un peu plus tôt dans le week-end, le club de la capitale disposait d'une occasion en or pour achever encore un peu plus le championnat. Et face au bloc nantais, disposé en 5-3-2, le PSG ne tardait pas à trouver la clé. Sur une passe de Cavani, laissée par Mbappé, Di Maria récupérait le ballon à droite de la surface avant de tromper Tatarusanu d'un pointu croisé du pied gauche (0-1 à la 12e). Le plus dur était donc fait pour Paris, qui poursuivait ensuite sa démonstration collective, sans toutefois alourdir la marque avant la pause, malgré une énorme occasion de Di Maria (37e).

Au retour des vestiaires, le PSG se faisait plusieurs sueurs froides... Diego Carlos échouait d'abord de peu (48e), puis Sala pensait marquer le but de l'égalisation de la tête sur un coup-franc de Dubois, mais l'arbitre le refusait pour un hors-jeu inexistant (61e). Après ce coup du sort, le match s'équilibrait. Mbappé avait notamment l'opportunité de tuer le match, mais Tatarusanu sortait le grand jeu (85e). Et tout le monde en restait finalement là, suite au carton rouge étonnant de Diego Carlos (90+1e) et au poteau de Rabiot (90+3e)... Grâce à ce succès sur la plus petite des marges (1-0), le PSG conforte donc son avance en tête de la Ligue 1 en se situant désormais 11 longueurs devant l'ASM et Lyon, alors que le FC Nantes reste dans le Top 5, mais voit Nice revenir à trois unités.