L1 ‍: Le PSG se contente encore du minimum

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

2e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes

PSG-Angers 1-0

But : Ruiz (50e)

Le PSG a enchaîné un second succès en autant de matchs de championnat contre Angers. Cependant, comme contre Nantes, les Parisiens n'ont pas fait mieux que 1-0.

Sans préparation estivale digne de ce nom, le Paris Saint-Germain 2025-2026 est encore en rodage. Angers n'en profitait pas vraiment puisque le club parisien dominait nettement les débats. Le PSG dépassait les 80% de possession de balle en première période. Cela restait stérile avec peu d'occasions à stopper pour Koffi. Paris pouvait prendre l'avantage quand Courcoul accrochait Neves dans la surface. Mais, Dembélé envoyait son penalty dans les nuages (27e). Doué animait la fin de premier acte avec une belle frappe sur le toit du but angevin (33e).

Le premier but de la saison au Parc des Princes est signé Fabian Ruiz ⚽️#PSGSCO pic.twitter.com/i3AkIvLtq2 — L1+ (@ligue1plus) August 22, 2025

Muet, le PSG devait attendre une fulgurance de Fabian Ruiz pour ouvrir le score. L'Espagnol amenait le ballon dans la surface avant de profiter d'une mauvaise relance de Belkebla pour tromper Koffi. Le gardien burkinabé avait plus de travail sur la dernière demi-heure mais il stoppait les tentatives d'une équipe parisienne pas assez tranchante. En face, Angers était peu dangereux à part une frappe trop croisée de Belkhdim qui faisait frissonner le Parc. Le PSG fait le minimum une fois encore mais remplit son contrat, 6 points sur 6 possibles au bout de deux matchs maîtrisés.