L1 : Le PSG reprend fort à Toulouse, l'OM et Lens suivent de près

Les cinq matches de la 5e journée de L1 programmés ce soir ont offert beaucoup de spectacle. Les buts n'ont pas manqué notamment pour Lens. Le PSG et l'OM ont été moins efficaces mais tout aussi vainqueurs.

Après son premier accroc subi au Parc face à Monaco, dimanche, le PSG a réagi à Toulouse. Avec une équipe un peu remaniée, les Parisiens ont maîtrisé leur sujet pour l'emporter 3-0. Lionel Messi a été double passeur décisif. D'abord pour Neymar dont le but a été accordé par le VAR, puis pour Kylian Mbappé sur un beau caviar. Bernat, entré en jeu en fin de match, a parachevé le succès parisien. Paris est en tête du championnat avec 13 points et une meilleure différence de buts que ses rivaux.

L'OM n'a pas non plus raté sa soirée face à Clermont. Les Marseillais ont toutefois tardé à trouver la faille. Ce fut chose faite à la 49e minute via Pape Gueye. Les Auvergnats n'ont rien lâché, touchant deux fois la barre transversale six minutes après le but olympien. En fin de match, Alexis Sanchez n'a pas réussi à doubler la mise ratant un penalty. Succès 1-0 pour des Marseillais co-leaders à 13 points mais troisièmes.

En effet, Lens a encore régalé à Bollaert en faisant exploser Lorient 5-2. Sans Seko Fofana absent de la feuille de match et peut-être partant, les Sang et Or ont marqué des buts splendides à l'image du slalom de Said dans la défense merlue. Lens (13 points) prend la deuxième place entre Paris et Marseille. Dans le derby breton de la soirée, Rennes a pris le dessus sur Brest en seconde période 3-1. Les Brestois tombent dans la zone rouge. Une zone des relégables que quitte enfin Nice vainqueur de son premier match à Lille 2-1 grâce à deux penaltys de Delort et de l'ancien lillois Nicolas Pépé.