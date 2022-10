L1 : Le PSG frustré, pas de football champagne à Reims !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 10e journée

Stade Auguste-Delaune

Reims-PSG 0-0

Exclusion : Ramos (41e)

Dans un match très décevant et très tendu, le PSG a été accroché à Reims 0-0. Les Parisiens restent leader de Ligue 1 avec trois points d'avance sur l'OM avant le classico dans une semaine.

Sans Neymar et Lionel Messi dans un onze remanié, le PSG ne venait pas en pleine confiance à Reims. Si au début du match les Parisiens se créaient des situations, on sentait la différence dans leur composition d'équipe. Les attaquants étaient maladroits dans le dernier geste comme Sarabia notamment qui loupait le ballon en bonne position (2e). Diouf était solide pour s'interposer devant Ruiz (13e) ou encore Mbappé (33e). Les Parisiens étaient plutôt brouillon dans le jeu collectif et peu serein derrière. Les occasions étaient en nombre côté rémois mais, soit ça manquait de précision, soit Donnarumma était présent comme sur la belle frappe de Munetsi (35e).

🟥 CARTON ROUGE POUR SERGIO RAMOS ! Les Parisiens doivent jouer désormais à 10#SDRPSG pic.twitter.com/Y1DebxCE47 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

Les choses se compliquaient pour le PSG en fin de premier acte. Trop véhément dans ses protestations envers l'arbitre, Sergio Ramos était exclu directement après deux cartons reçus en quelques secondes. La seconde période n'était pas vraiment meilleure pour les Parisiens malgré l'entrée en jeu de Neymar. Zeneli venait tester les réflexes de Donnarumma (52e) après avoir donné le tournis à la défense et à Fabian Ruiz en particulier. Neymar manquait lui l'immanquable devant Diouf (67e). La fin de match était plus marquée par des incidents entre les 22 acteurs que par la qualité du football. Après le revers de l'OM, le PSG n'en profite pas et ne compte que trois points de plus avant le classico de dimanche prochain.