L1 ‍: Le PSG explose Monaco et s'envole un peu plus

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Parc des Princes

PSG-Monaco 4-1

Buts : Vitinha (6e), Kvaratskhelia (54e), Dembélé (57e, 90e) pour le PSG ; Zakaria (17e) pour Monaco

Bousculé par Monaco, le PSG a compté sur ses stars offensives pour l'emporter 4-1. Kvaratskhelia a notamment marqué son premier but en Ligue 1. Le club parisien fonce vers le titre et poursuit sa folle série d'invincibilité.

Pour ce troisième épisode de la trilogie contre le PSG, Monaco espérait enfin se rebeller. Néanmoins, les Parisiens offraient une leçon d'efficacité en début de match. Tandis que Minamino écrasait trop sa frappe (3e), Vitinha piégeait Majecki sur le coup-franc obtenu dans la continuité. Un tir vicieux au premier poteau même si le gardien polonais n'était pas exempt de tout reproche. Donnarumma partait lui aussi à la faute ensuite. L'Italien couvrait mal son premier poteau et Zakaria le trompait d'une frappe placée. Le ballon allait d'un but à l'autre et il était difficile de savoir qui marquerait le but suivant.

✅ C'est terminé, et c'est gagné !



Belle soirée au Parc non ? 🤩🤩



🔴 ICI C'EST PARIS 🔵 pic.twitter.com/olwrsjDq4n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025

Bien en place, Monaco craquait finalement face au talent des attaquants parisiens. Kvaratskhelia éliminait les défenseurs monégasques d'un crochet avant de tromper Majecki pour son premier but en France. Puis, Paris faisait le break via Dembélé. Alors que Zakaria croisait trop sa frappe (88e), Dembélé longtemps moqué pour sa maladresse s'offrait un doublé. Un 16e but en L1 déjà pour assurer le large succès du PSG. Le PSG prend provisoirement 13 points d'avance sur l'OM et 16 sur Monaco, dont la troisième place ne tient qu'à un fil.