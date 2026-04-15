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L1 : Le PSG et Lyon en 3 jours, Lens est fixé

Ligue 115 avr. , 20:18
parMehdi Lunay
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La qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions a définitivement fixé la date du match contre Lens. Les deux premiers de Ligue 1 se défieront le 13 mai prochain.
Une fin de saison musclée pour le Paris Saint-Germain...et pour Lens. Qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions, les Parisiens devront disputer 9 ou 10 matchs encore avec 7 rencontres en Ligue 1 notamment. Ils devront rattraper la réception de Nantes, prévue pour la 26e journée, et le déplacement à Lens. La date du choc contre les Sang et Or restait incertaine et dépendait du parcours parisien en C1. La qualification du PSG mardi soir force la LFP à programmer Lens-Paris le mercredi 13 mai, la seule date libre dans le calendrier.
Le match au sommet aura donc lieu entre les 33e et 34e journées de Ligue 1. Lens défiera Nantes (le match est prévu samedi mais pourrait être avancé au vendredi) puis le PSG en milieu de semaine avant d'aller à Lyon le samedi suivant. Un programme copieux qui n'arrange pas les affaires des hommes de Pierre Sage.
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et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camps. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable!

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

PSG : On en sait plus sur la blessure de Nuno Mendes

On lui a greffé un cerveau et il s'ameliore

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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