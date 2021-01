L1 : Le PSG et l'OL élus rois des dribbles en Europe !

Dans : Ligue 1.

D'après un rapport de l’Observatoire du football CIES, le PSG et l'OL sont les deux équipes d'Europe qui tentent le plus de dribbles.

Longtemps, la Ligue 1 a été décriée pour son manque de spectacle et de jeu offensif. La 320ème Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES risque de chasser des idées reçues. Ce rapport classe les clubs des cinq grand championnats européens qui tentent le plus de dribbles par match. Et surprise, le classement est dominé par deux clubs français ! En effet, le PSG et l'Olympique Lyonnais trustent les deux premières places. Avec un dribble tenté toutes les 3'58 minutes, les Parisiens sont les meilleurs d'Europe. Dans une équipe composée de Neymar, Marco Verratti ou Kylian Mbappé, tous amateurs de feintes en tout genre, la statistique n'est pas forcément très étonnante. Il est en revanche plus surprenant de voir l'OL à la deuxième place du podium, avec un dribble tenté toutes les 4,07' minutes. Nul doute que Houssem Aouar est l'un des Gones les plus créatifs dans ce domaine.

Le reste du top 5 est composé de Fulham, Barcelone et... Saint-Etienne ! Les Verts ne sont pas la seule surprise française de ce classement puisque l'OGC Nice se trouve à la 10e place. La présence de nombreuses formations française démontre une tendance : la Ligue 1 est le championnat le plus « dribbleur », avec une tentative toutes les 2,33' minutes en moyenne, contre 2,54' dans les autres championnats. Néanmoins, le taux de réussite de ces dribbles est légèrement moindre dans l'Hexagone qu'ailleurs en Europe (57,5% contre 59,4%).