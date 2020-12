L1 : Le LOSC solide leader, Nantes et Montpellier chutent

Dans : Ligue 1.

Lors de la première partie de la 15e journée de Ligue 1, le LOSC a conforté sa place de leader, Nice a relevé la tête et Nantes a complètement sombré.

Nouveau leader du championnat de France depuis le week-end dernier, Lille a réussi à enchaîner une troisième victoire de suite en L1. Grâce à des buts de Yazici (19e) et Weah (93e), les Dogues ont effectivement dominé la lanterne rouge dijonnaise (2-0). Malgré le contexte tendu, sachant que Gérard Lopez s’apprête à vendre le club nordiste à un fonds d'investissement mené par Olivier Létang, l’équipe de Christophe Galtier a donc affiché une belle force de caractère en mettant la pression sur l’OL, le PSG et l’OM. Derrière, Montpellier a chuté contre Metz (0-2), à cause d’un penalty de Leya Iseka (50e) et d'un but final de Maiga (91e). La formation de Michel Der Zakarian s’éloigne donc de la course au podium depuis son fauteuil de cinquième, le MHSC étant désormais à six longueurs du leader lillois.

Sinon, dans la lutte pour le maintien, Nantes a fait la très mauvaise opération de ce début de soirée à Reims (3-2). Devant au score grâce à une tête de Pallois (18e), le FCN a fini par prendre l’eau en deuxième période sur des buts de Touré (68e), Dia (72e sur penalty) et Cafaro (74e). Malgré le but de Blas (79e), la troupe de l’intérimaire Patrick Collot enchaîne un sixième match de suite sans la moindre victoire et tombe ainsi à la 15e place avec 14 points. Trois unités devant le nouvel avant-dernier nîmois, lourdement défait contre Nice (0-2) sur des buts de Ndoye (85e) et Claude Maurice (94e) malgré une supériorité numérique après l'expulsion de Schneiderlin (57e). Dans le même temps, Strasbourg s’est donné de l’air. Avec des réalisations de Diallo (77e) et Ajorque (91e), le Racing a en effet dominé Angers (2-0) pour remonter au 14e rang de cette L1 très serrée en haut comme en bas.