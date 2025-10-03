L1 : Le Paris FC mange les Merlus en apéritif

En 2006 le PSG gagne une coupe de France. Cesse de dire que QSI était là en 2006 hein, sois élégant et cultivé.
Recherche, lis et instruits toi un peu. Méprise le PSG si tu veux, peu importe, mais fais le en étant crédible. Le projet est né, et il est maintenant champion d'Europe.
On le voit et on le sait tous les jours. Fais une mise à jour du football et reviens s'il te plais. Cela m'évitera d'avoir à te remettre en place et à à toi d'éviter de passer pour un clown, et oui, rires. Zidane là.
moi je ne mele pas de la conversation,franchement savoir qui a la plus grande m'importe peu,on a chacun notre equipe supportons la et ne perdons pas notre temps a se creper le chignon^^
PSG 1970 OK OK 🤣💪😘
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
🔥 𝗞𝗲𝗯𝗯𝗮𝗹, 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗹𝘂𝗶 ! Énorme début de saison pour lui, et 1-0 pour le @ParisFC #PFCFCL