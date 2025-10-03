ICONSPORT_272682_0165

L1 : Le Paris FC mange les Merlus en apéritif

Ligue 103 oct. , 22:38
parMehdi Lunay
0
7e journée de Ligue 1 :
Stade Jean-Bouin
Paris FC-Lorient 2-0
Buts : Kebbal (25e), Krasso (30e)
Ce week-end s'ouvrait sur un duel de promus entre le Paris FC et Lorient. Un match incertain sur le papier puisque les deux équipes possédaient le même nombre de points. Néanmoins, le PFC tuait vite tout suspense. Ultra dominateurs, les Parisiens étaient récompensés deux fois en cinq minutes. Krasso servait subtilement Kebbal pour l'ouverture du score avant de reprendre un centre de Simon au premier poteau. Lorient réagissait un peu avant la mi-temps mais se montrait très inoffensif en seconde période.
Avec ce succès, le Paris FC compte 10 points et prend provisoirement la 8e place de Ligue 1. Lorient est 13e avec 7 points avant les autres matchs du week-end.

Ligue 1

03 octobre 2025 à 20:45
Paris
Kebbal25'Krasso30'
2
0
Match terminé
Lorient
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
J. López Baila
ParisParis
SORT
I. Kebbal
ParisParis
Remplacement
85
ENTRE
N. Sangui
ParisParis
SORT
M. Simon
ParisParis
Remplacement
79
ENTRE
Bamba Dieng
LorientLorient
SORT
A. Faye
LorientLorient
Remplacement
77
ENTRE
J. Mvuka
LorientLorient
SORT
J. Makengo
LorientLorient
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

