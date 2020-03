L1 : Le menu choc de C+ et BeinSports pour finir la saison !

Dans : Ligue 1.

Nul ne sait si la saison de Ligue 1 pourra se terminer. Mais du côté des diffuseurs, on pourrait avoir un programme express pour finir au plus vite le Championnat.

A l’exception du PSG et de Strasbourg, qui auront onze matchs à disputer pour finir la saison 2019-2020, les autres formations ont dix rencontres à jouer. Et comme à cet instant de l’épidémie de coronavirus on ne sait pas réellement quand le Championnat pourra reprendre, les instances sportives et les chaînes de télévision doivent travailler sur plusieurs hypothèses possibles, sachant qu’il est déjà acquis que les journées de Ligue 1 devront s’enchaîner à un rythme totalement inédit. Selon L’Equipe, cette formule accélérée de notre Championnat va obligatoirement donner lieu à une révolution car forcément le format actuel (1 match le vendredi soir, 6 matchs le samedi et 3 le dimanche) est inenvisageable.

On s’oriente plutôt vers une journée complète de Ligue 1 tous les trois jours, avec un multiplex de trois matchs à 19h sur Canal+, puis un multiplex de sept matchs à 21h sur BeInSports. « Une solution d'urgence moins favorable pour les diffuseurs qui imaginent revoir à la baisse les droits restant à régler. Du côté de la LFP, on estime que si l'on arrive à trouver trois cases de diffusion il n'y a pas lieu de revoir les montants initiaux », précise le quotidien sportif. Autrement dit, quel que soit le scénario final de cette saison 2019-2020, cela promet une bataille juridique entres les chaînes concernées et la Ligue de Football Professionnel, car sans les millions d'euros des droits TV les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas survivre. C'est aussi simple que cela.