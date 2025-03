L1 ‍: Le match du dimanche soir a « ‍sa place sur Canal+ ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ s'est mis à l'écart de la Ligue 1, et les présidents des 18 clubs de l'élite le regrettent amèrement. Mais tout n'est probablement pas perdu.

Maxime Saada l'a encore fait savoir récemment, il n'y a aucune urgence pour Canal+ d'acheter une partie des droits de la Ligue 1 si DAZN décide de jeter l'éponge en décembre prochain. Du côté de la Ligue de Football Professionnel, et plusieurs fois, on a tendu la perche à la chaîne du groupe Bolloré afin que C+ revienne à la table des négociations, mais cela n'a jamais abouti. Vincent Labrune a même confié qu'il était prêt à démissionner si c'était la condition exigée par Canal+ pour investir dans la Ligue 1, mais cela est resté sans effet. Actionnaire du Stade Malherbe Caen, et patron de Mediawan, la plus grande boite de production audiovisuelle européenne, Pierre-Antoine Capton estime qu'une énorme bourde a été commise lors de l'attribution des droits à Mediapro. Mais il pense que les choses peuvent aller dans le bon sens, dans l'intérêt général.

Couper avec Canal+, l'erreur fatale de la Ligue 1

Se confiant au Parisien, l'homme d'affaires normand estime que naturellement, la Ligue 1 doit retrouver une place de choix sur l'antenne de Canal+, à savoir le match du dimanche soir. Mais surtout, il estime que les amateurs de foot ne devraient pas empiler les abonnements pour suivre le championnat de France. « En 2020, on a coupé pour Mediapro notre lien historique avec Canal +, l’acteur privilégié du foot français. On n’a pas mesuré à quel point cela était une grave erreur. J’espère de tout cœur que Canal reprendra les discussions, mais cela prendra du temps. Quand vous traitez mal votre principal diffuseur, c’est compliqué de renouer le dialogue. Le foot français, comme le cinéma, a besoin de Canal +. C’est un partenaire essentiel (...) Selon moi, l’essentiel pour le public est d’avoir toute l’offre du foot sur une même plateforme sans avoir à payer quatre abonnements. Je continue de penser que la place du match du dimanche soir est sur Canal + », explique Pierre-Antoine Capton, qui va cependant croiser les doigts jusqu'à la fin de la saison concernant l'avenir du SM Caen en Ligue 2.