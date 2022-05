L1 : Le malheur de l’ASSE fait le bonheur des Ultras de Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi soir prochain, le FC Nantes recevra l'AS Saint-Etienne. Un match sans enjeux pour les Canaris mais extrêmement important pour les hommes de Pascal Dupraz.

En s'inclinant le week-end passé à domicile face au Stade de Reims, l'AS Saint-Etienne s'est mis dans une situation plus que périlleuse. Auparavant barragistes, les troupes de Pascal Dupraz sont désormais 19èmes de Ligue 1, et donc relégables. Le dernier match des Verts cette saison sera sur la pelouse du FC Nantes. Un déplacement qui s'annonce plus que compliqué. En plus d'un résultat positif au Stade de la Beaujoire, l'AS Saint-Etienne devra également espérer un faux pas du FC Metz sur la pelouse du Parc des Princes. A Nantes, Sainté ne pourra en plus de ça pas bénéficier du soutien de ses fans, interdits de déplacement. Un malheur qui fera d'ailleurs le bonheur des fans du club canari.

Nantes trouve une solution pour ses fans pour la réception de Saint-Etienne

Il a assisté au premier match des Verts, en 1933, puis défendu cette couleur avant d'être déporté durant la Seconde Guerre Mondiale.



Émile Robert, né 12 ans avant l'AS Saint-Étienne, célèbre aujourd'hui son 101e anniversaire ! 🥳 pic.twitter.com/1iUHt1lBbG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 8, 2022

En effet, le FC Nantes a publié ces dernières heures un communiqué sur son site internet, qui indique que certains fans du club seront placés... dans la tribune normalement réservée aux visiteurs. « La commission supérieure d’appel de la FFF a sanctionné le FC Nantes d’une fermeture de la Tribune Loire - Proginov pour les deux dernières rencontres de la saison. Comme lors du match face au Stade Rennais sur lequel s’appliquait également cette sanction, le Club a de nouveau décidé de replacer ses abonnés Loire pour ce dernier match de la saison face à Saint-Etienne. Toutefois, cette fois-ci ces derniers seront replacés en tribune Erdre, dans le secteur habituellement réservé aux supporters visiteurs, permis par l'absence de supporters stéphanois sur cette rencontre », peut-on notamment voir écrit dans le communiqué nantais. Récent vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes n'a plus rien à jouer en cette toute fin de saison. Les hommes d'Antoine Kombouaré sortent d'une défaite face à l'OL. Mais lors de leur dernière rencontre à domicile, ils avaient battu le Stade Rennais. Pas forcément rassurant pour les Verts de Saint-Etienne.