L1 : Le LOSC trop fort pour Clermont

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 16e journée

Stade Gabriel-Montpied

Clermont-LOSC 0-2

Buts : Angel Gomes (68e sur penalty), Bayo (90e+4)

Exclusion : Caufriez (90e+1) de Clermont

Bien plus fort, Lille a pris le dessus sur Clermont 2-0. Un succès logique qui a mis une mi-temps à se concrétiser.

Très en forme pendant la trêve avec notamment un succès 4-1 contre Naples en préparation, le LOSC avait à cœur de frapper fort pour sa rentrée en Ligue 1. Les Dogues dominaient nettement le premier acte face à une équipe de Clermont bien regroupée en défense. Zhegova était l'homme clé de l'attaque lilloise. Le Kosovar perforait la défense auvergnate, s'appuyait sur Ismaily, mais sa frappe trouvait le portier Diaw (18e). Juste avant le repos, il surprenait Diaw d'une frappe puissante mais celle-ci mourrait de peu à côté du but (45e).

OUVERTURE DU SCORE !! Angel transforme le penalty ! 😍#CF63LOSC 0-1 | 67' — LOSC (@losclive) December 28, 2022

Clermont était un peu plus incisif après le repos, jouant plus haut et se créant plus de situations. Néanmoins, le duo Virginius-Zhegrova faisait encore mal à la défense. Le Kosovar en faisait un peu trop, jouant perso et ignorant Cabella sur une belle action individuelle ceci-dit (62e). Finalement, les Dogues trouvaient enfin la faille. Angel Gomes était stoppé fautivement par Wieteska dans la surface. L'Anglais se faisait justice lui-même en prenant Diaw à contre-pied. Clermont tentait de revenir mais il n'y avait rien à faire, Lille était trop fort. Weah et David venaient apporter encore de la qualité en plus sur le terrain. L'Américain provoquait l'expulsion de Caufriez pour un deuxième carton jaune tandis que le Canadien offrait le second but à Bayo en contre. Le premier but lillois de l'ancien clermontois. Le LOSC remonte au 6e rang et recolle au top 5 grâce à ce succès.