LOSC : La vente du club en cours, ça va faire très mal

Dans : LOSC.

Gérard Lopez ne sera prochainement plus le propriétaire du LOSC. Il négocie actuellement son départ et la revente du club en raison de la volonté de son principal bailleur, Elliott, de réduire la dette. En attendant l’accord total, tout est déjà prêt et un nouveau fonds d’investissement va prendre la suite. Ce sera Callisto Sporting SARL, basé au Luxembourg, dont le gérant est Maarten Petermann, un ancien banquier néerlandais vivant à Londres. Si le secteur sportif ne sera pas touché, l’aspect financier a été capital dans cette nouvelle tendance qui s’est dessinée depuis quelques temps.

Pour le moment, Gérard Lopez avait réussi à remboursé 102 ME des 225 ME empruntés, sans compter d’autres emprunts pour le Domaine de Luchin ou précédemment par le président Michel Seydoux. Le but du nouveau propriétaire, qui devrait être représenté par Olivier Letang, sera d’accélérer les ventes pour cet hiver et l’été prochain, et récupérer un maximum d’argent afin de combler une grosse partie de la dette. Et tant pis pour le projet lillois et les résultats sportifs, qui devraient en pâtir forcément. L’idée serait de récupérer 100 ME, avec 3 à 4 ventes majeures, dans les prochaines semaines.