L1 : Le LOSC rechute à Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

5e journée de Ligue 1 :

Stade du Moustoir.

FC Lorient - Lille OSC : 2-1.

Buts : Laurienté (7e), Moffi (87e) pour Lorient ; Yilmaz (25e sp) pour le LOSC.

Lors de la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale, le Lille OSC est retombé de haut face au FC Lorient (2-1).

Dans le dur en ce début de saison, Lille débutait mal cette rencontre, puisque Laurienté ouvrait rapidement le score pour Lorient sur une passe de Moffi (1-0 à la 7e). Ce but avait le don de réveiller les Dogues, et Yilmaz se faisait justice lui-même en transformant un penalty du droit (1-1 à la 25e). Ensuite, Grbic sauvait le LOSC avec un énorme arrêt (28e), comme Nardi face à Botman (72e). La fin de partie était animée, avec des occasions de part et d’autre, mais c’est finalement le FCL qui récupérait le pompon, vu que Moffi offrait la victoire aux siens en coupant un centre de Le Goff au premier poteau (2-1 à la 87e).

Un résultat qui fait les affaires de l’équipe de Christophe Pélissier, actuellement quatrième du championnat. Par contre, le groupe de Jocelyn Gourvennec, lui, continue de s’enfoncer. Avec cinq points en autant de journées, les champions de France en titre ne font pas du tout le plein de confiance avant de retrouver la Ligue des Champions, face à Wolfsburg mardi prochain.