L1 ‍: Le Havre climatise Auxerre, Brest fait le minimum

Ce dimanche en Ligue 1, Brest a fait le travail à domicile pour faire tomber Montpellier, déjà relégué en Ligue 2. Un but de Romain Del Castillo à la 15e minute a suffi au bonheur des Bretons. Aussi, Le Havre est allé faire une superbe opération sur la pelouse d'Auxerre au même moment. Une victoire ô combien précieuse 2 buts à 1 dans la course au maintien glanée dans le temps additionnel de la seconde période grâce à un but d''Arouna Sanganté. Les Normands sont toujours en vie en championnat. Actuellement barragiste, Le Havre est à seulement 1 point de Nantes (15e après sa défaite face à Angers).