L1 : Le Graët menace la LFP de tout casser si les fumigènes continuent !

Dans : Ligue 1, OL, OM, ASSE, PSG.

C'est ce samedi qu'avait lieu l'assemblée fédérale de la FFF. Et devant les représentants des club et de la LFP, réunis à Strasbourg, Noël Le Graël n'a pas mâché ses mots concernant un dossier qui l'agace prodigieusement, celui de l'utilisation des fumigènes dans les stades. Pour le président de la Fédération Française de Football, si la Ligue ne tape pas plus fort, alors il prendra le dossier en charge et de manière radicale.

Un discours très ferme qui ne laisse pas la place aux palabres sans fin. « Je demande à la Ligue, sinon la Fédération le fera, je vous donne ma parole d'honneur, de s'occuper sérieusement des affaires de sécurité. Je n'accepterai plus un seul fumigène. Des matches qui commencent avec dix minutes de retard à cause des fumigènes, ça n'existe plus que chez nous. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et il ne faut pas toujours repousser la faute sur les autres, dire que l'Etat est responsable de tout. Il faut arrêter tout ce cinéma », a fermement prévenu Noël Le Graët, qui semble visiblement croire que la LFP se contente d'infliger des amendes et des fermetures de tribunes mais sans vraiment vouloir mettre un terme à l'utilisation des fumigènes dans les stades.