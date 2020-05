L1 : Le Graët confirme la fin de la saison en France à l'UEFA

Dans : Ligue 1.

Dans un courrier envoyé ce lundi à l'UEFA, Noël le Graët confirme que la France en a fini avec sa saison de Ligue 1 histoire de ne pas être privée de tickets européens.

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a reçu ce lundi après-midi un courrier du patron de la Fédération Française de Football confirmant que la saison 2019-2020 était désormais terminée à la demande du Premier Ministre, Edouard Philippe. Si Noël Le Graët a choisi ce lundi 25 mai pour adresser cette missive au président de l’instance européenne du football, c’est que ce dernier avait fixé cette date pour que les pays qui renonçaient à finir la saison s’explique. Alors, histoire de ne pas voir la France être privée de clubs lors des prochaines coupes européennes, le dirigeant français a adressé ce courrier, dévoilé par L’Equipe, en expliquant que la FFF n’avait fait qu’obéir aux ordres, tout comme la LFP l’avait également dit il y a quelques jours. Un beau parapluie afin d’éviter les gouttes, même s’il semble désormais acquis que le Premier Ministre a reçu une information fausse pour faire son choix.

Et Noël Le Graët de plaider non-coupable face à cette annulation de la fin de saison, et de justifier les choix des clubs qui représenteront la France en Ligue des champions et en Europa League. « Selon ladite circulaire, est considérée comme un motif légitime "l'existence d'un ordre officiel interdisant les événements sportifs qui empêche l'achèvement des compétitions nationales ou rend improbable leur achèvement avant une date qui permettrait de clôturer la saison actuelle à temps pour pouvoir ensuite lancer la saison suivante". En l'espèce, le Premier ministre du gouvernement français, M. Édouard Philippe, a annoncé, lors de sa présentation de la stratégie nationale de déconfinement à l'Assemblée nationale en date du 28 avril 2020, que la "saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre, explique le président de la Fédération Française de Football, avant de se lancer dans une longue et complexe explication pour les tickets européens en France, sachant qu’on ne sait toujours pas si les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue auront lieu. Pour l’UEFA Champion's League 2020-2021 : Paris Saint-Germain Football Club (PSG) ; Olympique de Marseille (OM) ; Stade Rennais Football Club (SRFC), respectivement 1er, 2e et 3e de la Ligue 1 2019-2020. Pour l’UEFA Europa League 2020-2021 : Lille Olympique Sporting Club (LOSC), 4e de la Ligue 1 2019-2020 ; en attente du résultat des potentielles finales de Coupes nationales pour connaître l'identité des deux autres clubs qualifiés (parmi les clubs OGC Nice, Stade de Reims, Olympique Lyonnais, AS Saint-Étienne). Pour ce qui concerne lesdites finales : - les finales des Coupes nationales (Coupe de France, Coupe de la Ligue) permettant, en temps normal, de désigner les clubs qualifiés pour l'UEFA Europa League n'ont pour l'instant pu avoir lieu. Cependant, les clubs finalistes étaient connus avant l'arrêt des compétitions (PSG contre AS Saint-Étienne pour la Coupe de France ; PSG contre Olympique Lyonnais pour la Coupe de la Ligue). Si les conditions sanitaires le permettent, la FFF et la LFP souhaiteraient que ces finales se déroulent début août afin, le cas échéant, de désigner les clubs qualifiés pour l'UEFA Europa League. Si cela n'était pas possible et conformément à la circulaire n° 28 de l'UEFA (inscription à la saison 2020-2021 de l'UEFA Europa League : vainqueurs de la Coupe nationale), les qualifiés pour l'UEFA Europa League seraient les clubs de l'OGC Nice (OGCN) et du Stade de Reims (SDR), respectivement 5e et 6e de la Ligue 1 2019-2020. » Du côté de l’UEFA, on doit se dire que décidément les Français ne font rien comme les autres, même si ce sont des impératifs sanitaires qui ont justifié le choix du gouvernement. Ce courrier éteint probablement les derniers espoirs de Jean-Michel Aulas de voir la saison de Ligue 1 reprendre.