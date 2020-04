L1 : Le foot français en péril, les clubs se prennent un stop XXL

Dans : Ligue 1.

L’appel à l’aide des clubs français devant la situation actuelle risque bien de ne pas peser bien lourd.

A l’heure où le pays, comme le reste du monde, lutte contre l’épidémie de Coronavirus, la situation économique des clubs de football devient catastrophique. Les formations habituées à se reposer sur les droits TV, la billetterie, les sponsors et les ventes de joueurs, n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Résultat, l’idée de forcer la reprise avec un retour rapide des joueurs à l’entrainement en attendant le feu vert des autorités est déjà préconisée par certains clubs.

« Il est capital que le championnat reprenne, même si on n’a aucune visibilité. La reprise, même à huis clos, est synonyme de droits télé et peut garantir la survie des clubs », a prévenu Frédéric Longuépée, le président des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire fait partie de ces formations de Ligue 1 en grand danger en raison de la santé de leur investisseur, fortement lié aux fluctuations financières. Une reprise même à huis-clos est envisagée si cela permet de relancer la machine des droits télés, et sauver certains clubs du dépôt de bilan. Mais pour cela, il faut tester, les joueurs, le personnel, les techniciens, et selon Le Parisien, il est impossible aux yeux de l’opinion publique, alors que les hôpitaux et personnels médicaux manquent de moyens, que le monde du football se paye des tests à gogo pour pouvoir jouer au football. Et ça, le gouvernement l'a bien compris, ce qui rend impossible tout retour prématuré du football.