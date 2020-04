L1 : Le foot, c'est fini, Edouard Philippe s’est-il trompé ?

Dans : Ligue 1.

La fin de la saison 2019-2020 a été annoncée par le gouvernement et son Premier Ministre, qui a aussi annoncé que les évènements sportifs ne pourraient pas avoir lieu avant le mois de septembre.

« La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment de football, ne pourra pas reprendre avant le mois de septembre », a fait savoir Edouard Philippe, dont les propos étaient limpides à ce sujet. Pas de match avant septembre et fin de saison en cours pour la Ligue 1 et la Ligue 2, les choses étaient donc claires. Mais finalement pas tant que ça. Le Ministère des Sports a visiblement une autre version, qui laisse entendre que finir la saison dans les sports collectifs est encore possible à partir du mois d’août, si les conditions sont réunies.

« Avant fin juillet, il ne peut pas y avoir de compétition, même à huis clos. Pas de sports de contact, pas de sports collectifs et pas de dérogation pour le sport professionnel. Sous réserve d’une évolution favorable de la situation sanitaire, les Ligues peuvent envisager de terminer leur saison au mois d'août, ou en septembre, à elles de décider », a fait savoir à l’AFP le Ministère des Sports, pour qui la situation n’est pas aussi tranchée que cela concernant l’avenir des championnats encore en cours. Ce serait un sacré rebondissement de situation, un de plus, dans l’actualité des sports collectifs face à la crise du Covid-19. La LFP se penche ce mardi soir sur ce problème dans une réunion extraordinaire, où toutes les options seront certainement à l’étude, surtout quand on connait la volonté farouche des clubs d’aller coûte que coûte au bout de la saison 2019-2020.