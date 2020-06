L1 : Le Conseil d'Etat répondra mardi après-midi à Lyon et à la LFP !

Dans : Ligue 1.

Après l'audition jeudi des président de Lyon, Amiens et Toulouse, c'est mardi après-midi que le Conseil d'Etat rendra son jugement. Et la sentence sera irrévocable.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais, de l’Amiens AC et du Toulouse FC, et plus globalement les amateurs de Ligue 1, devront patienter jusqu’à mardi après-midi avant de savoir quelle sera la décision du Conseil d’Etat concernant le recours déposé jeudi par les trois clubs de l'élite. Selon Philippe Sanfourche, patron de la rubrique football, de RTL, la plus haute juridiction administrative française, dont le jugement était plutôt attendu ce lundi, prendra une journée de plus avant de trancher.

Pour rappel, tandis que l’Olympique Lyonnais réclamait la reprise de la saison 2019-2020 sous forme d’un play-off qui pourrait se jouer avant le 3 août, date impérative pour finir le Championnat de Ligue 1, Amiens et Toulouse réclament, eux, que la descente en Ligue 2 décidée par la Ligue de Football Professionnel soit annulée et qu'une Ligue 1 à 22 clubs soit imposée à la LFP, ce que cette instance a fermement refusé. Dans moins de 24 heures on saura si la France du football vit un nouveau coup de tonnerre ou si cette fois le dossier est définitivement bouclé.