L1 : Le Championnat c'est fini, il lance un appel aux 20 clubs !

Dans : Ligue 1.

Les clubs de Ligue 1 se battent pour essayer à la fois de finir la saison 2019-2020 et de commencer au plus vite la suivante. Cet économiste du sport lance un appel aux dirigeants.

Compte tenu des enjeux financiers énormes, les dirigeants des clubs de Ligue 1, et dans une moindre mesure de Ligue 2, s’acharnent à tout envisager pour mener à bien le Championnat en cours, ce qui obligerait alors Canal+ et BeInSports à payer les droits TV. Et dans le même temps, ces clubs doivent également tout faire pour que la saison suivante commence dans les délais, le juteux contrat avec Mediapro pouvait aider à faire passer la crise. Mais ce lundi, Pierre Rondeau estime que trop c’est trop et que même si l’on peut comprendre l’acharnement des présidents de L1, il faut redevenir raisonnable et stopper cette saison, afin de se focaliser sur la suivante, quitte à adapter pour cela le Championnat.

Et le professeur d'économie à la Sports Management School, spécialiste de l'économie du sport et de l'économie du football et co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès de développer sa théorie et d'appeler à une vraie réflexion sur la situation financière du football. « Avec un déconfinement incertain et une absence de dérogation accordée aux clubs pour reprendre plus tôt l’entraînement, il ne faudra pas compter sur une reprise avant la mi-juin. En effet, supposons que la fin du confinement soit décidée à la fin mai, scénario optimiste, les joueurs devront s’imposer une période de 2 à 3 semaines de réathlétisation. Ainsi, possiblement, un retour de la Ligue 1 le week-end du 20 juin. Soit 36 jours, jusqu’au 25 juillet, pour 101 matchs de championnat (10 journées et le Strasbourg-Paris Saint-Germain de la 27e journée). Sans compter les deux finales de coupes, Coupe de France et Coupe de la Ligue, et la fin des compétitions européennes, jouées sur la même période. Cela apparaît tout simplement irréalisable. D’autant plus que la Fifpro, le syndicat international des joueurs, demande à ce qu’il y ait 72h minimum entre chaque match, trois jours (...) Alors arrêtons de nous voiler la face, annulons définitivement la saison 2019-2020, comme d’ailleurs beaucoup d’autres disciplines, acceptons qu’elle ne pourra pas reprendre et assumons qu’il faudra en payer les pots cassés. Trouvons la solution optimale pour définir le classement final, avec pourquoi pas 22 clubs l’année prochaine, sans relégation en Ligue 1, et sans champion, avec les Européens actés sur la seule phase aller. Cessons l’hypocrisie, les clubs et la Ligue doivent accepter de renoncer à la partie manquante des droits TV. De toute manière, ces derniers augmenteront de 56% l’année prochaine. Cela serait une bonne occasion, pour le foot français, de changer de modèle », explique, sur RMC, Pierre Rondeau, qui connaît trop bien le football pour ne pas savoir que les dirigeants du football français attendront le dernier moment possible pour décider d’une éventuelle annulation de la fin de saison. Et cela d’autant plus que l’UEFA n’est pas du tout dans cette logique non plus.