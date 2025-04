L1 ‍: Labrune viré par L'Equipe, son remplaçant déjà désigné

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, le conseil d'administration de la LFP a voté pour une rupture de contrat avec DAZN à la fin de la saison. La chaine britannique s'oppose à cette décision. Pendant ce temps-là, le président de la Ligue Vincent Labrune est à Birmingham...

Le football professionnel français joue une part importante de son avenir depuis ce mardi soir. En conflit avec le diffuseur principal de la Ligue 1 DAZN, la LFP a voté via son conseil d'administration une rupture du contrat avec la plateforme britannique à l'issue de cette saison. Cette dernière a contesté la décision de la Ligue et entend aller jusqu'au bout de son contrat, du moins ne pas sortir avant la fin d'année 2025. La guerre DAZN-LFP prend de l'ampleur mais Vincent Labrune est bien loin de tout ça. Le président de l'instance est actuellement à Birmingham pour assister au quart de finale retour Aston Villa-PSG. Une attitude qui irrite profondément les journalistes Dave Appadoo et Olivier Bossard. Ce dernier appelle même à la démission de Vincent Labrune.

« S’il veut travailler avec Nasser qu’il y aille directement. Là c’est improbable. C’est quasiment l’avenir du football français qui se joue en ce moment à Paris et lui il préfère aller voir un match de Ligue des champions. C’est totalement lunaire. Il ne peut pas rester, c’est impossible », a t-il lâché sur le plateau de L'Equipe de Greg. Son collègue Dave Appadoo a déjà suggéré un nom pour le remplacer, l'ancien président du PSG Robin Leproux. A voir ce que décideront les présidents de Ligue 1, encore majoritairement derrière Vincent Labrune.