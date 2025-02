L1 ‍: Labrune sur un siège éjectable, énorme surprise à la LFP ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La crise entre la LFP et son principal diffuseur DAZN pourrait faire une victime, le président de l’instance Vincent Labrune, qui se retrouve plus fragilisé que jamais et dont le départ est massivement souhaité.

Depuis un long moment, Daniel Riolo milite pour le départ de Vincent Labrune et le feuilleton DAZN, qui refuse de payer en intégralité sa traite du mois de février, ne va pas faire changer d’avis le journaliste de RMC. Au contraire, ce dernier estime que le président de la LFP doit faire ses valises afin de permettre au football français de renouer de toute urgence le dialogue avec Canal+ qui « n’attend que ça » selon les révélations de Daniel Riolo, à condition que Vincent Labrune ne soit plus en poste. Obsédé par le potentiel départ de l’ex-président de l’Olympique de Marseille, l’éditorialiste s’est déjà projeté sur sa succession.

Canal+ de retour et Labrune viré, coup de folie en Ligue 1 https://t.co/P1n73m67NO — Foot01.com (@Foot01_com) February 12, 2025

Sur les ondes, il a notamment évoqué deux candidats potentiels pour reprendre le poste de président de la Ligue de Football Professionnel par intérim. Les noms de Pierre Ferracci, président du Paris FC et de Michel Denisot, ex du PSG et de Canal+, ont été évoqués. « Celui qui a rompu définitivement le lien avec Canal+, c’est Vincent Labrune. Aujourd’hui, tout le monde est au courant qu’il faut renouer avec Canal, mais tout le monde sait que ça ne pourra pas se faire avec Labrune car Canal ne veut pas entendre parler de lui. Evidemment qu’il faut qu’il s’en aille, démissionne pour le bien du football français ! » s'est emporté le journaliste de la radio avant de poursuivre.

Daniel Riolo a deux idées pour remplacer Vincent Labrune

« C’est un problème et une fois qu’il sera parti, il faudra trouver quelqu’un pour le remplacer. Une personnalité se dégage clairement pour moi, c’est Pierre Ferracci. En deuxième, il y aussi Michel Denisot qui peut occuper le fauteuil, ça peut être une solution, il est proche de ces dossiers-là. Pour assurer un intérim, Ferracci est un spécialiste des affaires et du dialogue » a lancé Daniel Riolo, qui ne manque pas d’idées pour compenser un potentiel départ de Vincent Labrune. Encore faudrait-il que l’actuel président de la Ligue s’en aille, ce qui n’a pas été évoqué entre les présidents de clubs lors du conseil d’administration de la LFP ce mercredi soir.