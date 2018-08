L1 : La VAR fait l'unanimité... contre elle

Dans : Ligue 1, PSG, EAG.

Samedi, lors du succès du Paris Saint-Germain à Guingamp (3-1), l'assistance vidéo à l'arbitrage a une nouvelle fois parlé d'elle... en mal.

En première période, alors que l'En Avant menait 1-0, Clément Turpin a effectivement refusé un but à Benezet avec la VAR pour une faute loin d'être évidente sur Dagba (25e). Une décision en faveur du PSG, qui a probablement changé la donne du match, vu que Paris a finalement renversé la vapeur, et qui a mis beaucoup de temps à se décider, sachant que Clément Turpin a mis de longues minutes avant de trancher (29e). De plus, en deuxième période, Guingamp aurait pu bénéficier d'un penalty, mais la vidéo et l'arbitre n'ont pas bronché. Des choix qui indignent bien entendu Twitter...

Bah oui, évidemment. Le VAR profite au plus puissant, suffisait d'avoir vu la Coupe du monde. Et en plus on a perdu 5 minutes. 😂#EAGPSG — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 18 août 2018

Paris sauvé par la VAR (Turpin avait sifflé faute au départ) est puni par une remarquable équipe de Guingamp. Mondialistes à la rue, jeunes dépassés. Quand on voit ce qui a sur le banc ... — Pierre Ménès (@PierreMenes) 18 août 2018

ils onrt serieusement mis une heure a dire a turpin d'aller voir ..... — Philou (@philousports) 18 août 2018

LA #VAR tue le football, et ne sert à rien:

1- L’arbitre met 10 minutes pour décider d’aller la voir

2- La décision prête toujours autant à débat après l’avoir vu

3- Si tu es en quête de justice, tu l’es a 100% pas seulement 1 action sur 2.

RT si t’es d’accord! #EAGPSG — footihaz (@footihaz) 18 août 2018

Ce #EAGPSG est bien la preuve, s'il en fallait une, que les "petits" n'ont rien à attendre de la #VAR, qui ne réduira le sentiment d'injustice que de façon marginale. — Thomas Moulin (@Thomas_Moulin) 18 août 2018

#VAR où comment gâcher un superbe moment de foot et annuler un but sur une interprétation. #EAGPSG — erik bielderman (@erikbielderman) 18 août 2018