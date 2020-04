L1 : La saison ne finira pas ? Ce président a aussi des doutes

Dans : Ligue 1.

Pour l'instant, seul le président de Brest a clairement dit qu'il n'envisageait pas une reprise de la saison. Mais ce lundi, celui de Dijon avoue qu'il commence à douter compte tenu de la gravité de la situation sanitaire.

Ce lundi soir, le discours d’Emmanuel Macron à 20 heures sera très écouté, le Président de la République devant en dire plus sur la suite des événements. Bien évidemment, la Ligue 1 ne sera pas évoquée, la France ayant des soucis bien plus graves que le football à gérer, mais les propos d’Emmanuel Macron sur la durée du confinement auront une implication directe sur la suite éventuelle du Championnat. Alors que l’on évoque de plus en plus une prolongation pour au moins un mois de cette situation, et qu’aucun passe-droit ne semble envisageable pour les footballeurs de Ligue 1, du côté de Dijon le président du DFCO commence à se demander si la saison actuelle peut décemment aller à son terme.

Olivier Delcourt admet, dans Le Parisien, que les effets de l’épidémie de coronavirus sont énormes et probablement plus que tout le monde le pensait il y a quelques semaines. Et même si financièrement son club a tout intérêt à ce que la saison reprenne, il ne faut tout de même pas prendre des risques insensés. « Le temps passant, je ne suis pas loin de penser comme Denis Le Saint. Ça commence à ne pas sentir très bon du tout (...) Finir à huis clos ? Je suis pour si tel est le seul moyen de terminer la saison. Mais, on n’est pas à l’abri qu’un joueur attrape le Covid- 19 et que, ensuite, tout soit à l’arrêt de nouveau. Ça ne sert à rien de se déconfiner si c’est pour voir le virus repartir de plus belle dans deux ou trois mois », explique le président du DFCO. La petite grippette évoquée par certains éminents spécialistes a laissé la place à une vraie et grave maladie, et forcément la Ligue 1 doit rester zen malgré les gros risques financiers rencontrés.