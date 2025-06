L1 ‍: La police en civil dans les stades, le piège est lancé

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Pour lutter contre les différentes violences dans les stades de Ligue 1, des policiers en civil assistent régulièrement aux matchs depuis plusieurs mois. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau est passé à l’action après l’avertissement lancé l’année dernière.

Bruno Retailleau ne s’est pas fait que des amis dans le monde du football. Déterminé à lutter contre les débordements dans les stades de football, le ministre de l’Intérieur a proféré des menaces fortes, allant même jusqu’à annoncer des dissolutions de groupes de supporters. Autant dire que les principaux concernés n’ont pas apprécié. Qui sait, Bruno Retailleau a peut-être entendu leur message. Au lieu de multiplier les sanctions collectives et parfois injustes, le ministre se bat désormais pour trouver les réels coupables.

C’est pourquoi l’homme politique, passé sur les ondes de RMC en septembre dernier, avait affirmé qu’il placerait des policiers et des gendarmes en civil dans les stades de Ligue 1. Une menace appliquée à la lettre si l’on en croit Bruno Retailleau, qui s’est exprimé ce mercredi devant l’Hôtel de Beauvau. « Je crois en la responsabilité individuelle et personnelle, a déclaré le ministre de l’Intérieur après la signature d’une convention entre l’Etat et la LFP pour la sécurité dans les stades. Mais ça veut dire qu’il faut des preuves. »

Retailleau a tenu parole

« Il faut des caméras et on multiplie encore la présence d’officiers de police judiciaire en civil dans les stades. Mais tout ça coûte cher, ça coûte très cher mais on va continuer. (…) Depuis le 6 mars, la date à laquelle on a envoyé la circulaire cosignée par Marie Barsacq, on a pratiquement généralisé mais ça coute évidemment des emplois parce que ce sont des officiers de police judiciaire assermentés qui peuvent constater la commission d’infraction. Mais au moment où je vous parle, c'est fait déjà depuis plusieurs mois », a confirmé Bruno Retailleau, sans exclure les sanctions collectives qui agacent tant.