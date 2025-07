L1 ‍: La chaîne va rapporter 170 ME, il climatise la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP a décidé de lancer sa nouvelle chaine au tarif de 14,99 euros par mois. Une offre intéressante pour les téléspectateurs mais quid des droits TV pour les clubs ? Romain Molina a fait ses calculs et le résultat est terrifiant.

La Ligue 1 bascule dans une nouvelle ère en lançant sa propre plateforme de diffusion sur le sol français. Un projet audacieux mais surtout un vrai coup de poker pour les clubs. Parmi les 5 grands championnats, la L1 est la seule à proposer un tel modèle alors que la Bundesliga, la Liga, la Serie A et la Premier League s'appuient sur des diffuseurs solides et reconnus. De quoi garantir des droits TV élevés et surtout assurés à l'avance pour les Allemands, Espagnols, Italiens et Anglais mais pas pour les Français. La LFP et les équipes sont dans l'incertitude la plus totale.

Le jackpot sera très faible pour les clubs

Le président de LFP Media Nicolas de Tavernost insiste sur la nécessité d'attirer 1 million d'abonnés à l'issue de la première année de la nouvelle chaîne. Ce discours sous-entend qu'un tel bilan commercial assurerait la pérennité de la Ligue 1. Toutefois, la réalité est beaucoup moins réjouissante pour Romain Molina. Sur sa chaîne Youtube, il a réalisé un calcul pour évaluer le montant annuel des droits TV. Le résultat a de quoi faire peur : 170 millions d'euros de droits TV à se partager entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Pour arriver à ce chiffre, Molina a inclus les droits internationaux (130 millions d'euros), les 78,5 millions d'euros payés par beIN pour son match de Ligue 1, les 40 millions d'euros payés par beIN pour la Ligue 2, les 85 millions d'euros payés par DAZN pour casser son contrat, les 60 millions d'euros de McDonalds pour le sponsoring du championnat, 15 millions d'euros liés aux paris sportifs et enfin 100 millions d'euros concernant les recettes potentielles si la chaîne attire bien 1 million d'abonnés à l'issue de la saison. En enlevant les frais et les taxes, on arrive à la somme modeste de 170 millions d'euros. Autant dire que le butin sera maigre pour les clubs, surtout les plus modestes. Le journaliste prévoit même un chiffre en baisse la deuxième année sans les versements de DAZN et beIN pour la L1.

La LFP doit donc espérer une réussite totale de sa chaîne, sans doute au-delà du million d'abonnés. Le tarif de 14,99 euros mensuels pour s'abonner, voire 9,99 euros pour les moins de 26 ans, devra montrer toute son efficacité et créer un véritable engouement en France.